В центре Киева частично ограничат движение транспорта: какую локацию водителям лучше объезжать и когда

В центре Киева частично ограничивают движение транспорта. Во время поездок водителям придется учитывать временные изменения на одной из самых популярных площадей столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства", - подытожили в КГГА.

Стоит отметить, что Европейская площадь расположена в Шевченковском районе столицы между улицами Крещатик, Трехсвятительской, Владимирским спуском и Михаила Грушевского.

В КГГА рассказали, что, согласно информации коммунальной корпорации "Киевавтодор", в столице частично ограничат движение транспорта по Европейской площади.

Напомним, в начале года в КГГА сообщали о временном ограничении движения транспорта на примыкании улицы Крещатик к Европейской площади.

Сначала планировалось, что работы по ликвидации проседания на дорожном полотне на этом участке будут проводить в период с 25 января по 7 февраля 2025 года. Однако впоследствии стало известно, что сроки перенесены.

Согласно обновленной информации от "Киевавтодора", частичные ограничения движения транспорта во время проведения ремонтных работ должны были длиться с 4 до 18 февраля 2025 года.

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