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Центрфорвард "Далласа" з дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Тайлер Сегін двічі засмутив "Лос-Анджелес Кінгз" (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визнав форварда "Даллас Старз" Тайлера Сегіна головною зіркою чергового ігрового дня в регулярному чемпіонаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Досвідчений канадець набрав 3 пункти проти "Лос-Анджелеса". У стартовому періоді він закинув дві шайби, а в третій 20-хвилинці віддав результативну передачу на партнера.

Відкрив рахунок Сегін дальнім кидком після того, як сам відібрав шайбу на власній половині майданчика. Натомість друга шайба центрфорварда вийшла ще ефектнішою – потужний кидок із лівої зони вкидання без шансів для воротаря. Добили "Кінгз" Лінделл і Робертсон.

Завдяки перемозі в Каліфорнії "Даллас" закріпився в лідерах Центрального дивізіону. "Старз" набрали 61 очко та на два пункти випереджають "Вінніпег". Натомість "Лос-Анджелес" опустився на 3-тє місце Тихоокеанського дивізіону (56 очок).

До топ-трійки вечора також потрапили вінгер "Сіетла" Раян Донато та форвард "Торонто" Остон Меттьюс. Перший закинув дві шайби та віддав асист проти "Нью-Джерсі" (4:3 ОТ). Тим часом другий оформив дубль проти "Вінніпега" (4:1).

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