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Центрфорвард "Арізони" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Нік Шмальц і Карел Веймелка стали героями "Койотіс" (twitter.com/ArizonaCoyotes)
Автор: Антон Федорців

Зірка "Арізони Койотіс" Нік Шмальц опинився нагорі трійки найсильніших виконавців ігрового дня в Національній хокейній лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

26-річний форвард уперше в кар'єрі закинув три шайби та оформив асист під час побиття "Сент-Луїса" (5:0). Саме уродженець Вісконсина дав старт розгрому "Блюз" у середині другого періоду.

Шмальц спершу результативно завершив вихід 2 в 1 із Краусом. Далі він переграв голкіпера в ближньому бою після прориву від правого борту. А на десерт зіграв на добиванні з "п'ятака" після потужного кидка Хейтона. Згодом ще й узяв участь у гольовій атаці з шайбою останнього.

Упевнена домашня перемога не змінила турнірного становища обох команд. "Арізона" та "Сент-Луїс" залишаються за межами зони плей-офф у Центральному дивізіоні. Суперники випереджають лише тутешнього аутсайдера – "Чикаго".

Доповнили топ-3 зірок вінгер "Анахайма" Френк Ватрано та воротар "Арізони" Карел Веймелка. Перший оформив хет-трик проти "Колорадо" на виїзді (5:3). Натомість одноклубник Шмальца зробив 33 сейви та записав до активу шатаут.

До слова, напередодні вінгер "Торонто" Марнер очолив хіт-парад зірок із переможною шайбою в овертаймі.

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