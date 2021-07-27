"Центрэнерго" получило 200 млн гривен прибыли во втором квартале

"Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за второй квартал 2021 оказались положительными, несмотря на критическую ситуацию, которая сложилась в мае-июне на рынке электрической энергии. Реализация выбранной рыночной стратегии биржевых торгов, прямые контракты на поставку угля с государственными шахтами, оптимизация затрат позволили компании получить чистую прибыль в размере 203,5 млн грн", - отметили в компании.

Полученный ресурс компания направила на пополнение запасов угля на складах ТЭС для успешного прохождения отопительного сезона. По состоянию на 1 июля, на складах электростанций было накоплено 306 тыс. тонн ресурса.

В компании также добавили, что по решению Общего собрания акционеров по итогам работы в 2020 году, компания выплатила дивиденды акционерам в размере 30,58 млн грн, из которых 23,94 млн грн получило государство. Также за 6 месяцев работы в 2021 году Центрэнерго перечислило в пользу государства 1,26 млрд грн в бюджеты всех уровней.

Положительный финансовый результат во 2 квартале позволил компенсировать часть убытков, полученных в начале года из-за работы на природном газе.

"Первый квартал был убыточным из-за существенного увеличения объема производства электрической энергии, критического снижения запасов угля на ТЭС и дополнительного включения в работу блоков на природном газе ради предоставления безоговорочной помощи ОЭС Украины в критически трудное время экстремально низких температур и отсутствия существенного дополнительного объема генерации на других тепловых электростанциях”, - отметили в компании.

Так, по результатам полугодия чистый убыток компании сократился с 794,7 млн грн до 591,2 млн грн. Отмечается, что при сохранении прибыльной динамики, до конца года предприятие может выйти на уровень безубыточности.

"Сегодня менеджмент принимает все возможные меры по обеспечению безаварийной работы оборудования ТЭС Общества, проведения полных и своевременных расчетов с государственными угледобывающими предприятиями за поставленную угольную продукцию и остается надежным участником рынка электрической энергии Украины, обеспечивая стабильность работы ОЭС", - резюмировали на Центрэнерго.