В "Центрэнерго" подтвердили возобновление сотрудничества с шахтой "Надежда"

Фото: "Центрэнерго" (из открытых источников)

Дирекция ПАО "Центрэнерго" согласилась пойти навстречу угледобывающему предприятию

Не меньше 550 тонн угля ежесуточно должны отгружать шахтеры "Надежды" (Львовская обл.) для ПАО "Центрэнерго" уже с 15 июля.

Об этом сообщил директор ЧАО "Шахта "Надежда" Игорь Пиляй.

По его словам, дирекция "Центрэнерго" согласилась пойти навстречу угледобывающему предприятию.

""Шахта "Надежда" - единственная в Украине шахта, которая не имеет государственной поддержки. В период до 2019 года на предприятии были накоплены значительные долги, на сегодня общая сумма составляет 50 миллионов гривен, из них 75% - долги по зарплате. Поэтому мы благодарны руководству "Центрэнерго" за протянутую нам руку помощи. Со своей стороны будем работать над добычей достаточных объемов надлежащего качества", - заявил Пиляй.

В "Центрэнерго" официально подтвердили достигнутые договоренности.

"Несмотря на то, что наше обращение к государственным банкам о предоставлении для "Центрэнерго" кредитной линии до сих пор остается без ответа, мы согласились пойти навстречу шахтерам на приемлемых для обеих сторон условиях. Речь идет, в частности, о достаточных объемах отгрузках и качество угля. С нашей стороны будет обеспечено выполнение всех финансовых обязательств за договорами. В то же время, надеюсь, что решение о предоставлении нам кредита благодаря содействию министра Ольги Буславец будет принято в ближайшее время", - сообщил и.в. гендиректора ПАО "Центрэнерго" Александр Корчинский.

Напомним, государственная компания "Центрэнерго" может получать от производителей уголь по цене импортного паритета, что также на 10% дешевле покупается сейчас компанией газа.