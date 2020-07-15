В "Центренерго" підтвердили відновлення співпраці з шахтою "Надія"

Фото: "Центренерго" (з відкритих джерел)

Дирекція ПАТ "Центренерго" погодилася піти назустріч вугледобувному підприємству

Не менше 550 тонн вугілля щодоби повинні відвантажувати шахтарі "Надії" (Львівська обл.) для ПАТ "Центренерго" вже з 15 липня.

Про це повідомив директор ПрАТ "Шахта "Надія" Ігор Пиляй.

За його словами, дирекція "Центренерго" погодилася піти назустріч вугледобувному підприємству.

""Шахта "Надія" - єдина в Україні шахта, що не має державної підтримки. У період до 2019 року на підприємстві були накопичені значні борги, на сьогодні загальна сума становить 50 мільйонів гривень, із них 75% - борги по зарплаті. Тож ми вдячні керівництву "Центренерго" за простягнуту нам руку допомоги. Зі свого боку будемо працювати над видобутком достатніх обсягів належної якості", - заявив Пиляй.

В "Центренерго" офіційно підтвердили досягнуті домовленості.

"Попри те, що наше звернення до державних банків про надання для "Центренерго" кредитної лінії досі залишається без відповіді, ми погодилися піти назустріч шахтарям на прийнятних для обох сторін умовах. Йдеться, зокрема, про достатні обсяги відвантажень та якість вугілля. З нашого боку буде забезпечене виконання усіх фінансових зобов'язань за договорами. Водночас, сподіваюся, що рішення про надання нам кредиту завдяки сприянню міністра Ольги Буславець буде ухвалене найближчим часом", - повідомив в.о. гендиректора ПАТ "Центренерго" Олександр Корчинський.

Нагадаємо, державна компанія "Центренерго" може отримувати від виробників вугілля за ціною імпортного паритету, що також на 10% дешевше купується зараз компанією газу.