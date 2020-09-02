"Центрэнерго" поддержало план правительства объединить ее с госшахтами

Фото: "Центрэнерго" (из открытых источников)

В госкомпании заявили, что такой шаг позволит ей достичь конкурентной себестоимости производства электроэнергии

Компания "Центрэнерго" поддержала действия Кабинета министров по созданию на ее базе вертикально-интегрированной компании с участием государственных угледобывающих предприятий.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

"Центрэнерго" заинтересовано в действиях, направленных на создание в своем составе совместно с наиболее эффективными угледобывающими предприятиями вертикально интегрированной компании с замкнутым циклом производства", - говорится в заявлении.

В госкомпании заявили, что такой стратегический шаг позволит ей достичь конкурентного себестоимости производства электроэнергии.

"Центрэненрго" отметило, что заинтересовано в передаче в ее состав исключительно перспективных угледобывающих предприятий.

"В свою очередь, наша компания готова активно приобщиться к созданию вертикально интегрированной структуры на всех этапах ее развития», - подчеркнули в компании.

Напомним, 2 сентября Кабинет министров по предложению Фонда государственного имущества создал рабочую группу для выбора оптимальной модели объединения "Центрэнерго" с государственными шахтами.

По мнению правительства, такое объединение позволит повысить инвестиционную привлекательность "Центрэнерго", приватизация которой запланирована на 2021 год, а также отказаться от государственных дотаций в угольную отрасль.

В конце августа Министерство энергетики в рамках реформирования угольной отрасли предложило эффективные государственные угольные шахты объединить с "Центрэнерго". С одной стороны, это должно обеспечить стабильный сбыт угля с государственных шахт, с другой - повысить эффективность приватизации компании.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявил, что приватизация компании должна состояться вместе с сырьевой базой.

По данным СМИ, с июля 2019 года до настоящего времени "Центрэнерго" якобы находится под операционным контролем группы "Приват". Контроль был установлен после назначения Кабинетом министров главой компании Владимира Потапенко.