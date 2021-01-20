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"Центрэнерго" оставило страну без угля и заставило просить помощи у Путина, - нардеп

Киев, Среда 20 января 2021 11:04
"Центрэнерго" оставило страну без угля и заставило просить помощи у Путина, - нардеп
Фото: Алексей Гончаренко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Государственная компания "Центрэнерго", которой с лета 2019 года руководят приближенные к Игорю Коломойскому менеджеры, осталась посреди зимы без угля и заставила всю страну просить помощи у России и Беларуси.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в Facebook.

"Никогда в истории Украины государственные компании, от которых зависит прохождение зимы, не входили отопительный сезон без угля. У государственного "Центрэнерго" сегодня нет угля. Это не просто нонсенс. Это преступление. Такое же преступление, как если бы армия не имела патронов перед боем", - отметил Гончаренко.

Нардеп отметил, разграблении "Центрэнерго" дошло до того, что "понятный" менеджмент государственной компании просто решил не закупить достаточно угля и с первыми морозами он закончился.

"Украина будет вынуждена падать на колени и просить помощи у Путина или Лукашенко. Более того, позавчера мы уже просили помощи у Лукашенко и они нам аварийно поставляли ток. Это стыд", - подчеркнул нардеп.

Напомним, 15 января на ТЭС "Центрэнерго" закончился угля из-за чего системный оператор "Укрэнерго" предупредил о рисках веерных отключений. В частности на Змиевской ТЭС в Харьковской области на аварийном ремонте из-за нехватки угля было 6 из 9 энергоблоков.

Из-за отсутствия угля, блоки "Центрэнерго" перевели на сжигание природного газа. А 17 января Украина запросила экстренную аварийную помощь в Беларуси для недопущения отключений потребителей.

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