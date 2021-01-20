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"Центренерго" залишило країну без вугілля і змусило просити допомоги у Путіна, - нардеп

Київ, Середа 20 січня 2021 11:04
"Центренерго" залишило країну без вугілля і змусило просити допомоги у Путіна, - нардеп
Фото: Олексій Гончаренко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Державна компанія "Центренерго", якою з літа 2019 року керують наближені до Ігоря Коломойського менеджери, залишилася посеред зими без вугілля і змусила всю країну просити допомоги у Росії та Білорусі.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко у Facebook.

"Ніколи в історії України державні компанії, від яких залежить проходження зими, не входили опалювальний сезон без вугілля. Державне "Центренерго" сьогодні не має вугілля. Це не просто нонсенс. Це злочин. Такий саме злочин, як якби армія не мала патронів перед боєм", - зазначив Гончаренко.

Нардеп наголосив, розграбунок "Центренерго" дійшов до того, що "понятний" менеджмент державної компанії просто вирішив не закупити достатньо вугілля і з першими морозами воно закінчилось.

"Україна буде змушена падати на коліна і просити допомоги у Путіна або Лукашенко. Мало того, позавчора ми вже просили допомоги в Лукашенко і вони нам аварійно постачали струм. Це сором", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, 15 січня на ТЕС "Центренерго" закінчилося вугілля через що системний оператор "Укренерго" попередило про ризики віялових відключень. Зокрема на Зміївській ТЕС в Харківській області на аварійному ремонті через брак вугілля було 6 із 9 енергоблоків.

Через відсутність вугілля, блоки "Центренерго" перевели на спалювання природного газу. А 17 січня Україна запросила екстрену аварійну допомогу у Білорусі для недопущення відключень споживачів.

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Новини України Енергетика Володимир ПутінРосійська ФедераціягазОлексій ГончаренкоЦентрэнего

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