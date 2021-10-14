В центре Тбилиси десятки тысяч людей вышли на акцию за освобождение Саакашвили

По данным издания, на площади Свободы в центре Тбилиси на акцию с требованием освободить Саакашвили собрались около 50 тысяч человек. Несколько десятков тысяч приехали на митинг из регионов.

Акция началась с минуты молчания в память о погибших в результате обрушения жилого дома в Батуми 8 октября. Затем на сцене выступали представители оппозиции.

Затем адвокат Ника Мелия зачитал послание Саакашвили. В нем экс-президент призвал жителей Грузии прийти на выборы и проголосовать за кандидатов от оппозиции.

Акция прошла мирно. В конце участники исполнили национальный гимн и постепенно стали покидать площадь Свободы.