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В центре Риги горел хостел: восемь человек погибли

Автор: Андрей Василюк

В Риге на ул. Меркеля 8, 28 апреля утром загорелся хостел. По предварительным данным, в результате пожара погибли восемь человек.

Об этом сообщает Delfi.

Как рассказали в Государственной пожарно-спасательной службе Латвии (VUGD), сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около 5 утра: горел коридор и жилые помещения, а также крыша шестиэтажного здания. Площадь возгорания составила около 140 кв. метров. На месте работают более 50 пожарных.

Начальник оперативного управления VUGD Янис Гринбергс заявил LTV, что в здании установлены железные двери с кодовым замком, и это осложнило работу пожарных.

На месте пожара найдены тела восьми погибших. Еще девять человек пострадали, всего эвакуировано 20 человек. Мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что пожар возник в помещениях хостела, где большинство постояльцев - иностранцы.

В больницу в состоянии средней тяжести доставлены шесть человек, сообщила агентству LETA представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша. Часть из них госпитализирована с ожогами, другие - с отравлением продуктами горения.

"Трагедия произошла на ул. Меркеля, 8. По публично доступной информации, в здании находится хостел Japanese Style Centrum и офисы ряда предприятий. По данным Delfi.lv, некоторое время назад в помещениях хостела, возможно, проводились незаконные работы по перепланировке: были объединены две квартиры", - отмечает издание.

Полиция начала уголовный процесс в связи с преступлением против общественного порядка и безопасности.

Напомним, ранее в результате взрыва кислородного бака в иракской больнице для больных COVID-19 погибло по меньшей мере 82 человека, еще 110 пострадали.

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