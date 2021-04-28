В центре Риги горел хостел: восемь человек погибли

Как рассказали в Государственной пожарно-спасательной службе Латвии (VUGD), сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около 5 утра: горел коридор и жилые помещения, а также крыша шестиэтажного здания. Площадь возгорания составила около 140 кв. метров. На месте работают более 50 пожарных.

Начальник оперативного управления VUGD Янис Гринбергс заявил LTV, что в здании установлены железные двери с кодовым замком, и это осложнило работу пожарных.

На месте пожара найдены тела восьми погибших. Еще девять человек пострадали, всего эвакуировано 20 человек. Мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что пожар возник в помещениях хостела, где большинство постояльцев - иностранцы.

В больницу в состоянии средней тяжести доставлены шесть человек, сообщила агентству LETA представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша. Часть из них госпитализирована с ожогами, другие - с отравлением продуктами горения.

"Трагедия произошла на ул. Меркеля, 8. По публично доступной информации, в здании находится хостел Japanese Style Centrum и офисы ряда предприятий. По данным Delfi.lv, некоторое время назад в помещениях хостела, возможно, проводились незаконные работы по перепланировке: были объединены две квартиры", - отмечает издание.

Полиция начала уголовный процесс в связи с преступлением против общественного порядка и безопасности.