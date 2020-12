В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу участников демонстрации

Автомобиль протаранил толпу демонстрантов в центре Нью-Йорка, минимум шесть человек пострадали. Водитель задержан, его допрашивают.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в районе Манхеттена. Автомобиль врезался в толпу участников демонстрации, предположительно, выступающих в защиту голодающих заключенных в одной из тюрем Нью-Джерси.

Отмечается, что в демонстрации участвовали около 40-50 человек.

Police: A group of protestors were struck by a car today in Manhattan. Police have the E 39th @ Lex blocked off. Police talking to driver @NBCNewYork pic.twitter.com/rgvN9LUvKP