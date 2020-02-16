В Москве напали с ножом на прихожан храма

Мужчина напал с ножом на прихожан в храме в Москве, пострадали двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Как отмечается, инцидент произошел во время службы, нападавший набросился на прихожан возле алтаря. Ранены двое мужчин, нападавший задержан. Речь идет о храме Николая Чудотворца в Покровском на Бакунинской улице.

Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по горячим следам задержан 26-летний житель Липецкой области. Устанавливаются причины и все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, РБК-Украина писало, что в результате стрельбы в мечети в Осло пострадал один человек. Один человек получил огнестрельные ранения, однако их тяжесть неизвестна. Преступник был задержан.

Ранее в пригородном районе Лондона Илфорде произошла стрельба в мечети, из-за чего полиции пришлось окружить здание и заблокировать ее. Под обстрел попала мечеть "Семи королей" (Seven Kings Mosque). В ней в это время собрались верующие для вечерней молитвы. Выстрелы совершил неизвестный мужчина из пистолета.