ru ua
Вт, 03 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В центре Москвы мужчина коктейлем Молотова поджег машину ОМОНа

Новина українською →
Москва, Вторник 03 мая 2022 01:30
В центре Москвы мужчина коктейлем Молотова поджег машину ОМОНа Автомобили ОМОНа (Фото: zona.media)
Автор: Константин Широкун

В центре Москвы на площади Революции силовики задержали мужчину, который кинул коктейль Молотова в автомобиль ОМОНа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".

В результате поджога у автобуса обгорела передняя левая часть. Сотрудники полиции своими силами устранили возгорание. Вскоре бросавшего коктейль мужчину двое силовиков уложили на газон и, надев наручники, задержали. Очевидец события уточнил, что автомобиль ОМОНа горел пару минут.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОМОН
NEWS
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада