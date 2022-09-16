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В центре Луганска произошел взрыв в "генпрокуратуре ЛНР": что известно

Фото: в центре Луганска произошел взрыв в "генпрокуратуре ЛНР" (росСМИ)
Автор: Мария Кучерявец

В центре оккупированного Луганска раздался взрыв в так называемой "генпрокуратуре ЛНР". Инцидент произошел в кабинете самопровозглашенного "прокурора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Обновлено 13:32. После взрыва в здании "генпрокуратуры ЛНР" кроме Горенко погибла и его "заместительница" Екатерина Стегленко, - пишут российские СМИ.

Обновлено. "Генпрокурор ЛНР" погиб при взрыве в здании генпрокуратуры в Луганске", - пишут российские издания.

"Судя по визуальным повреждениям, взрыв произошел в районе кабинета "генпрокурора" Сергея Горенко", - пишет издание "Новости Донбасса".

Местные СМИ предполагают, вероятно, "генпрокурору" оторвало руку. Однако точных данных на этот счет нет.

В настоящее время район вокруг здания оцеплен. Между тем, в соцсетях распространяются ролики с места событий.

Напомним, недавно также сообщалось о взрыве в Херсоне. Российские пропагандисты говорят, что якобы был нанесен ракетный удар по зданию Апелляционного суда, которое находится рядом с ОГА, там дислоцировалась "власть" захватчиков.

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ЛуганскЛНРВзрыв