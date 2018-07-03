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В центре Лондона горит жилой дом

НовостиПроисшествия    03.07.2018 - 16:27
Фото (twitter.com/LondonFire)
Фото (twitter.com/LondonFire)

Огнем повреждены четыре балкона

В столице Британии Лондоне загорелся многоквартирный дом, расположенный в районе ​Уэст-Хэмпстед. Об этом сообщает в Twitter пожарная служба.

Сообщается, что огнем повреждены четыре балкона. Так, к месту происшествия прибыли восемь пожарных расчетов и 58 человек. Позднее пожарные сообщили, что в 13:10 по местному времени (15:10 по Киеву) возгорание было локализовано.

По данным ВВС, на месте происшествия находятся медики, хотя сведений о пострадавших не поступало. Также перекрыты дороги рядом с местом возгорания. Устанавливаются причины пожара.

Напомним, в начале июня в Лондоне вспыхнул крупный пожар в отеле Mandarin Oriental. Пожар произошел в лондонском районе Найтсбридж

 

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Теги публикации: Великобритания, пожар, Лондон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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