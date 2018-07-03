В центре Лондона горит жилой дом

Огнем повреждены четыре балкона

В столице Британии Лондоне загорелся многоквартирный дом, расположенный в районе ​Уэст-Хэмпстед. Об этом сообщает в Twitter пожарная служба.

Сообщается, что огнем повреждены четыре балкона. Так, к месту происшествия прибыли восемь пожарных расчетов и 58 человек. Позднее пожарные сообщили, что в 13:10 по местному времени (15:10 по Киеву) возгорание было локализовано.

По данным ВВС, на месте происшествия находятся медики, хотя сведений о пострадавших не поступало. Также перекрыты дороги рядом с местом возгорания. Устанавливаются причины пожара.

Напомним, в начале июня в Лондоне вспыхнул крупный пожар в отеле Mandarin Oriental. Пожар произошел в лондонском районе Найтсбридж