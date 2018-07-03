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У центрі Лондона горить житловий будинок

НовиниНадзвичайні події    03.07.2018 - 16:27
Фото (twitter.com/LondonFire)
Фото (twitter.com/LondonFire)

Вогнем пошкоджено чотири балкони

В столиці Британії Лондоні загорівся багатоквартирний будинок, розташований в районі Уест-Хемпстед. Про це повідомляє Twitter пожежна служба.

Повідомляється, що вогнем пошкоджено чотири балкони. Так, до місця події прибули вісім пожежних розрахунків і 58 осіб. Пізніше пожежники повідомили, що о 13:10 за місцевим часом (15:10 за Києвом) пожежу було локалізовано.

За даними ВВС, на місці події перебувають медики, хоча відомостей про постраждалих не надходило. Також перекриті дороги поруч з місцем пожежі. Встановлюються причини пожежі.

Нагадаємо, на початку червня в Лондоні спалахнула масштабна пожежа в готелі Mandarin Oriental. Пожежа сталася в лондонському районі Найтсбрідж

 

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Теги публікації: Великобритания, пожежа, Лондон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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