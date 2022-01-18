В центре Кропивницкого ветер повалил главную елку города

Сегодня, 18 января на площади Героев Майдана в Кропивницком упала главная елка города. Причиной тому называют сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

"Сильный ветер сегодня, 18 января, повалил главную елку Кропивницкого на площади Героев Майдана", - говорится в сообщении.

Как информируют местные СМИ, коммунальные службы уже начали демонтаж праздничного дерева, которое установили в городе еще 19 декабря.

"Сейчас коммунальщики начали демонтировать елку", - добавляют в сообщении.

Стоит отметить, что спасатели сообщали о сильных шквалах ветра в регионе.

Да, по данным ГСЧС, сегодня ночью и днем 18 января в г. Кропивницкий и по Кировоградской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метель.

Фото: в центре Кропивницкого упала главная елка города (gre4ka.info)