У центрі Кропивницького вітер повалив головну ялинку міста

Сьогодні, 18 січня на площі Героїв Майдану у Кропивницькому впала головна ялинка міста. Причиною тому називають сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Сильний вітер сьогодні, 18 січня, повалив головну ялинку Кропивницького на площі Героїв Майдану", - йдеться в повідомленні.

Як інформують місцеві ЗМІ, комунальні служби вже розпочали демонтаж святкового дерева, яке встановили у місті ще 19 грудня.

"Наразі комунальники почали демонтувати ялинку", - додають у повідомленні.

Варто зазначити, що рятувальники повідомляли про сильні шквали вітру в регіоні.

Так, за даними ДСНС, сьогодні уночі та вдень 18 січня у м. Кропивницький та по Кіровоградській області очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина.

Фото: у центрі Кропивницького впала головна ялинка міста (gre4ka.info)