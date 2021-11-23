В центре Киева завтра ограничат движение транспорта: список улиц
Фото: в центре Киева завтра ограничат движение транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве завтра, 24 ноября, будет ограничено в центре города. Причина - проведение массового мероприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.
Так, в связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в столице ограничат движение на:
- улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);
- Европейской площади;
- улице Крещатик;
- бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);
- улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).
Полиция попросила водителей отнестись с пониманием к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.