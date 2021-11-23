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В центре Киева завтра ограничат движение транспорта: список улиц

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Киев, Вторник 23 ноября 2021 21:03
В центре Киева завтра ограничат движение транспорта: список улиц Фото: в центре Киева завтра ограничат движение транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве завтра, 24 ноября, будет ограничено в центре города. Причина - проведение массового мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Так, в связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в столице ограничат движение на:

  • улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);
  • Европейской площади;
  • улице Крещатик;
  • бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);
  • улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).

Полиция попросила водителей отнестись с пониманием к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.

В центре Киева завтра ограничат движение транспорта: список улиц

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Киев Ограничение движения
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