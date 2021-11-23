У центрі Києва завтра обмежать рух транспорту: список вулиць

У Києві завтра, 24 листопада, буде обмежено в центрі міста. Причина - проведення масового заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва .

Так, у зв'язку з проведенням масового заходу 24 листопада з 10:30 до 17:00 у столиці обмежать рух на:

вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);

Європейської площі;

вулиці Хрещатик;

бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);

вулиці Володимирській (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).

Поліція попросила водіїв поставитися з розумінням до тимчасових обмежень і вибрати інші маршрути руху.