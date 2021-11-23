У центрі Києва завтра обмежать рух транспорту: список вулиць
Фото: у центрі Києва завтра обмежать рух транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві завтра, 24 листопада, буде обмежено в центрі міста. Причина - проведення масового заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.
Так, у зв'язку з проведенням масового заходу 24 листопада з 10:30 до 17:00 у столиці обмежать рух на:
- вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);
- Європейської площі;
- вулиці Хрещатик;
- бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);
- вулиці Володимирській (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).
Поліція попросила водіїв поставитися з розумінням до тимчасових обмежень і вибрати інші маршрути руху.