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У центрі Києва завтра обмежать рух транспорту: список вулиць

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Київ, Вівторок 23 листопада 2021 21:03
У центрі Києва завтра обмежать рух транспорту: список вулиць Фото: у центрі Києва завтра обмежать рух транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві завтра, 24 листопада, буде обмежено в центрі міста. Причина - проведення масового заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Так, у зв'язку з проведенням масового заходу 24 листопада з 10:30 до 17:00 у столиці обмежать рух на:

  • вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);
  • Європейської площі;
  • вулиці Хрещатик;
  • бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);
  • вулиці Володимирській (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).

Поліція попросила водіїв поставитися з розумінням до тимчасових обмежень і вибрати інші маршрути руху.

У центрі Києва завтра обмежать рух транспорту: список вулиць

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