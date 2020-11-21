В центре Киева закрыли станцию метро после звонка о минировании

В центре Киева после звонка о минировании закрыли станцию метро "Крещатик". На данный момент она закрыта на вход и выход, также невозможна пересадка на станцию "Майдан независимости" на синей ветке.
Об этом сообщает коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в Facebook.
"Станция "Крещатик" и пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.
Обновлено от 17:15
Станция "Крещатик" и пересадка проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено. Станцию открыли для пассажиров, метрополитен работает в обычном режиме.
Напомним, на этой неделе в Харькове сообщили о минировании двух административных зданий по улице Шевченко. На место прибыли полицейские и взрывотехники, людей эвакуировали из помещений. Информация о взрывчатке не подтвердилась, одним из "заминированных" зданий был сервисный центр Министерства внутренних дел.
Также в начале недели "заминировали" здание Киевской городской государственной администрации. Из помещений эвакуировали 1350 человек. После прибытия полицейских и сотрудников профильных служб здание проверили на наличие взрывоопасных предметов.