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В центре Киева вспыхнул пожар

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 8 октября в Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар. Возгорание произошло в недействующем здании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"8 октября в 05:14 поступило сообщение о пожаре на ул. Дмитриевской, 23, что в Шевченковском районе столицы", - говорится в сообщении.

Как информируют пожарные, по прибытию на место было установлено, что горит одноэтажное недействующее здание на ориентировочной площади 400 кв. м.

Так, в 06:13 пожар был локализован и в 07:13 - ликвидирован.

Известно, что на месте инцидента работало 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет.

Причину возникновения пожара будет устанавливать следствие.

Фото: в центре Киева вспыхнул пожар (facebook.com/DSNSKyiv)

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КиевГСЧСПожар