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В центре Киева на три недели ограничили движение транспорта

Автор: Валерия Полищук

В Киеве ограничили движение автотранспорта на улице Льва Толстого. Ограничение будет действовать до 6 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"На улице Льва Толстого частично ограничено движение транспорта до 6 декабря", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на улице Льва Толстого начался новый этап капитального ремонта.

В настоящее время работы ведутся на участке между улицами Жилянской и Саксаганского.

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КиевОграничение движения