В центре Киева сегодня ограничат движение транспорта
С 22:00 до 24:00 будет закрыто движение транспорта на улице Крещатик
В Киеве сегодня, 16 августа, с 22:00 до 24:00 в связи с проведением тренировок парадных расчетов будет закрыто движение транспорта на улице Крещатик. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
Таким образом, движение автобусов маршрута № 114 организовано:
- от улицы Милославской до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского;
- от железнодорожного вокзала "Центральный" - ул.Симона Петлюры - бульвара Тараса Шевченко (разворот на пересечении с улицы Пушкинской) - бульвар Тараса Шевченко - ул. Владимирская - Владимирский проезд - ул. Большая Житомирская - ул. Владимирская - бульвар Тараса Шевченко - ул. Симона Петлюры - железнодорожный вокзал "Центральный".
Движение автобусов маршрута № 24 организовано:
- от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого";
- от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади.
Напомним, в Киеве 24 августа будет продлена работа метрополитена и городского общественного транспорта. Сообщалось, что 24 августа работа киевского метрополитена и городского пассажирского транспорта общего пользования будет продлена на два часа в связи с празднованием Дня независимости Украины.
Также 24 августа с 08:00 до завершения торжественных мероприятий в центре города будут временно закрыты входы и выходы из станций метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на улицу Институтскую.