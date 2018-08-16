В центре Киева сегодня ограничат движение транспорта

С 22:00 до 24:00 будет закрыто движение транспорта на улице Крещатик

В Киеве сегодня, 16 августа, с 22:00 до 24:00 в связи с проведением тренировок парадных расчетов будет закрыто движение транспорта на улице Крещатик. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Таким образом, движение автобусов маршрута № 114 организовано:

от улицы Милославской до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского;

от железнодорожного вокзала "Центральный" - ул.Симона Петлюры - бульвара Тараса Шевченко (разворот на пересечении с улицы Пушкинской) - бульвар Тараса Шевченко - ул. Владимирская - Владимирский проезд - ул. Большая Житомирская - ул. Владимирская - бульвар Тараса Шевченко - ул. Симона Петлюры - железнодорожный вокзал "Центральный".

Движение автобусов маршрута № 24 организовано:

от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого";

от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади.

Напомним, в Киеве 24 августа будет продлена работа метрополитена и городского общественного транспорта. Сообщалось, что 24 августа работа киевского метрополитена и городского пассажирского транспорта общего пользования будет продлена на два часа в связи с празднованием Дня независимости Украины.

Также 24 августа с 08:00 до завершения торжественных мероприятий в центре города будут временно закрыты входы и выходы из станций метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на улицу Институтскую.