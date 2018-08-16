У центрі Києва сьогодні обмежать рух транспорту

З 22:00 до 24:00 буде закрито рух транспорту по вулиці Хрещатик

У Києві сьогодні, 16 серпня, з 22:00 до 24:00 у зв'язку з проведенням тренувань парадних розрахунків буде закрито рух транспорту по вулиці Хрещатик. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Таким чином, рух автобусів маршруту № 114 організовано:

від вулиці Милославської до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського;

від залізничного вокзалу "Центральний" - вул. Симона Петлюри - бульвару Тараса Шевченка (розворот на перехресті з вулиці Пушкінської) - бульвар Тараса Шевченка - вулиця Володимирська - Володимирський проїзд - вул. Велика Житомирська - вулиця Володимирська - бульвар Тараса Шевченка - вул. Симона Петлюри - залізничний вокзал "Центральний".

Рух автобусів маршруту № 24 організовано:

від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метро "Площа Льва Толстого";

від Національного музею історії України в Другій світовій війні до Європейської площі.

Нагадаємо, у Києві 24 серпня буде продовжена робота метрополітену і міського громадського транспорту. Повідомлялося, що 24 серпня робота київського метрополітену і міського пасажирського транспорту загального користування буде продовжена на дві години у зв'язку з святкуванням Дня незалежності України.

Також 24 серпня з 08:00 до завершення урочистих заходів у центрі міста буде тимчасово закрито входи і виходи зі станцій метро "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" на вулицю Інститутську.