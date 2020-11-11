В центре Киева протестующие перекрыли дорогу

В Киеве проходит массовый протест физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Они перекрыли дорогу на улице Грушевского.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина
Как сообщается, протестующие выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения. Сейчас ситуация спокойная, столкновений с полицией нет.
Фото: предприниматели перекрыли дорогу (Виталий Носач/РБК-Украина)
Напомним, в начале месяца в Верховную раду внесли законопроект №4313, который должен отсрочить внедрение в Украине кассовых аппаратов для ФЛП.
Однако, Верховная рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей до 2022 года.
Кроме того, ранее РБК-Украина писало, что в Украине начался первый этап изменений в законодательстве новые правила работы для ФЛП.