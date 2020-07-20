В центре Киева произошел пожар в новостройке

В понедельник, 20 июля, в Подольском районе Киева на Вознесенском спуске произошел пожар в новостройке. На территории стройки произошло возгорание мусора.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре ведомство получило в 16:52.

"Как оказалось, на территории строительства произошло возгорание мусора с последующим распространением на стену недостроенного здания на уровне 2 и 3 этажей на площади 30 квадратных метров. Пожар уже в 17:17 был ликвидирован. Также проводились работы по разборке утеплителя на стене", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших в результате не было. Причины возникновения огня пока неизвестны - их будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее в одном из столичных кафе в Деснянском районе произошел взрыв: посетителей и персонал эвакуировали, а позже удалось установить причину инцидента.