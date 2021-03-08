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В центре Киева проходит Марш женщин. Несколько улиц перекрыли

Новина українською → Киев, Понедельник 08 марта 2021 14:33
В центре Киева проходит Марш женщин. Несколько улиц перекрыли Фото: Марш женщин в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 8 марта, в Киеве проходит Марш женщин, посвященный Международному женскому дню. В связи с этим несколько улиц перекрыли.

Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

На акцию собрались несколько сотен человек, марш стартовал с Михайловской площади. Участники требуют ратифицировать Стамбульскую конвенцию о борьбе с насилием в отношении женщин, а также скандируют феминистский слоган "Мое тело - мое дело".

На акции также есть флаги ЛГБТ-сообщества. Напротив этого митинга провела свою акцию консервативная организация "Традиция и порядок". Стычек не было, между участниками был кордон правоохранителей

Марш женщин уже идет по центральным улицам Киева по маршруту улица Михайловская - улица Крещатик - площадь Европейская - Владимирский спуск - Почтовая площадь. На данный момент перекрыты Владимирский спуск от Европейской площади до Почтовой площади в обоих направлениях, а также сама Почтовая площадь.

Фото: Марш женщин в Киеве (РБК-Украина)

Напомним, ранее сообщалось, что Киев надолго останется в "оранжевой зоне" карантина.

При этом пока нет причин переводить Киев в "красную зону".

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