В центре Киева проходит марш украинских националистов
В центре Киева проходит марш украинских националистов с участием нескольких тысяч человек. Акцию организовали "Национальный корпус", ВО "Свобода", "Правый сектор" и ряд других организаций.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
На данный момент колонна, возглавляемая ветеранами войны на Донбассе, спускается по бульвару Тараса Шевченко. Скандируют лозунги "Слава Украине", "Слава нации", "Свободу ветеранам" и другие.
Из-за марша частично перекрыто движение по улице Владимирской и Крещатику. Конечной точкой марша заявлен Майдан Независимости, но в дальнейшем часть националистов планирует подняться на Банковую к Офису президента.
На месте событий работают патрульные полицейские, полиция диалога, взрывотехническая служба. Мероприятие проходит мирно, без столкновений и инцидентов.
Фото: марш националистов в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Отметим, сегодня отмечается День защитников и защитниц Украины, но 14 октября так же считается днем основания Украинской повстанческой армии (УПА).