В центре Киева прогремел взрыв, есть жертвы

В центре Киева на улице Пушкинской вечером во вторник, 22 октября, произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, женщина получила ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

По предварительным данным, на улице Пушкинской,34 взорвалась граната.

"Серьезный взрыв только что произошел в центре города - по предварительной информации, на улице Пушкинской в результате взрыва (некоторые говорят, что сдетонировала граната) погибли два человека", - говорится в сообщении.

В то же время очевидец происшествия сообщил, что осколочные ранения получила проходившая мимо девушка.

Напомним, 7 октября в Хмельницком работники полиции задержали мужчину, которого подозревают в подрыве гранаты рядом с двухэтажным домом в областном центре. По предварительным данным, мужчина взорвал гранату рядом с домом родственников своей бывшей жены, которых считал виновными в их разводе.