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В центре Киева отреставрировали фасад Национальной музыкальной академии

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Киев, Четверг 27 января 2022 13:25
В центре Киева отреставрировали фасад Национальной музыкальной академии Фото: в центре Киева отреставрировали фасад Национальной музыкальной академии (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Национальной музыкальной академии им. Чайковского в Киеве прошла реставрация фасада, долгое время находившегося в аварийном состоянии. Восстановительные работы на объекте прошли в рамках программы "Большая реставрация", которая является частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Юрия Голика.

Реставрационные работы в здании проходят впервые за 63 года. В течение долгого времени фасад и аудиторный фонд академии находились в крайне неудовлетворительном состоянии. Так, балконы здания стали разрушатся, куски внешней отделки падали на головы прохожих. В помещениях академии распространялась плесень, а на крыше Большого зала консерватории были обнаружены около 100 дыр, через которые внутрь попадала вода.

В центре Киева отреставрировали фасад Национальной музыкальной академии

В прошлом году проект обновления здания академии выиграл отбор программы "Большая реставрация" наряду с 21 другим объектом культурного наследия, и на проведение работ были выделены 350 млн грн.

В ходе первого этапа работ были восстановлены различные элементы фасада как со стороны Крещатика, так и по улице Владислава Городецкого: балконы, арки, колонны, капители, карнизы, балясины, перила, а также части ступенчатого цоколя и внутреннего фасада. Кроме того, с осени на объекте ведутся работы по замене инженерных коммуникаций.

В центре Киева отреставрировали фасад Национальной музыкальной академии

Проект реставрации здания рассчитан на 3 года. После окончания работ с фасадом, планируется перейти к обновлению аудиторий и других внутренних помещений.

Напомним, ранее замглавы ОП, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал масштабную реставрацию в Одесском художественном музее, известном также как музей Александра Ройтбурда.

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