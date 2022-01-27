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У центрі Києва відреставрували фасад Національної музичної академії

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Київ, Четвер 27 січня 2022 13:25
У центрі Києва відреставрували фасад Національної музичної академії Фото: у центрі Києва відреставрували фасад Національної музичної академії (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Національній музичній академії ім. Чайковського в Києві відбулася реставрація фасаду, який тривалий час перебувала в аварійному стані. Відновлювальні роботи на об'єкті пройшли у рамках програми "Велика реставрація", що є частиною програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Юрія Голика.

Реставраційні роботи у будівлі відбуваються вперше за 63 роки. Протягом тривалого часу фасад та аудиторний фонд академії перебували у вкрай незадовільному стані. Так, балкони будівлі почали руйнуватися, шматки зовнішнього оздоблення падали на голови прохожих. У приміщеннях академії поширювалася цвіль, а на даху Великої зали консерваторії було виявлено близько 100 дірок, через які усередину потрапляла вода.

У центрі Києва відреставрували фасад Національної музичної академії

Минулого року проєкт оновлення будівлі академії виграв відбір програми "Велика реставрація" разом з 21 іншими об'єктами культурної спадщини, і на проведення робіт було виділено 350 млн грн.

Під час першого етапу робіт було відновлено різні елементи фасаду як з боку Хрещатика, так і по вулиці Владислава Городецького: балкони, арки, колони, капітелі, карнизи, балясини, перила, а також частини східчастого цоколя та внутрішнього фасаду. Крім того, з осені на об'єкті ведуться роботи із заміни інженерних комунікацій.

У центрі Києва відреставрували фасад Національної музичної академії

Проект реставрації будівлі розрахований на 3 роки. Після закінчення робіт з фасадом планується перейти до оновлення аудиторій та інших внутрішніх приміщень.

Нагадаємо, раніше заступник голови ОП, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко анонсував масштабну реставрацію в Одеському художньому музеї, відомому також як музей Олександра Ройтбурда.

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