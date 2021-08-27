В центре Киева ограничат движение 28 августа

Завтра, 28 августа в центре Киева ограничат движение транспорта. Причиной тому является проведение забега, посвященного в память о погибших воинах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.
"По маршруту забега будет ограничено движение транспорта. Подписано соответствующее распоряжение КГГА №1825", - говорится в сообщении.
Как отмечают в КГГА, забег состоится с 09:45 до 14:00.
В КГГА добавляют, что нынешний забег будет проходить не только в столице, но и в других городах Украины.