У центрі Києва змінили дорожній рух: які вулиці закриті для авто
Фото: у центрі Києва змінили організацію дорожнього руху (facebook.com/kyivpatrol)
З середи, 10 листопада, у Києві на Бесарабському проїзді змінено організацію дорожнього руху. Частину вулиць перекрито.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва у Telegram.
На Бессарабській площі, вулиці Басейній та Крутому узвозі впроваджено нову схему організації дорожнього руху Бесарабським проїздом.
Зазначають, що з сьогоднішнього дня рух транспортних засобів від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Басейної дозволяється лише через вулицю Велика Васильківська та вулицю Павла Скоропадського.
Також у поліції нагадали водіям про важливість дотримання ПДР.
Нагадаємо, з доріг Києва приберуть 76 маршруток, тому що столична влада розриває договори з чотирма перевізниками.