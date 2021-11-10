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У центрі Києва змінили дорожній рух: які вулиці закриті для авто

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Київ, Середа 10 листопада 2021 14:50
У центрі Києва змінили дорожній рух: які вулиці закриті для авто Фото: у центрі Києва змінили організацію дорожнього руху (facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Іванна Шовкун

З середи, 10 листопада, у Києві на Бесарабському проїзді змінено організацію дорожнього руху. Частину вулиць перекрито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва у Telegram.

На Бессарабській площі, вулиці Басейній та Крутому узвозі впроваджено нову схему організації дорожнього руху Бесарабським проїздом.

Зазначають, що з сьогоднішнього дня рух транспортних засобів від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Басейної дозволяється лише через вулицю Велика Васильківська та вулицю Павла Скоропадського.

Також у поліції нагадали водіям про важливість дотримання ПДР.

Нагадаємо, з доріг Києва приберуть 76 маршруток, тому що столична влада розриває договори з чотирма перевізниками.

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