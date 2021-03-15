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В центре Киева горел ресторан "Алаверды"

Автор: РБК-Украина

В понедельник вечером, 15 марта, в центре Киева произошел пожар в ресторане "Алаверди". В результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что в 20:22 спасателям поступило сообщение, что в Киеве на улице Петра Сагайдачного, 10, произошел пожар в заведении.

На место происшествия спасатели установили, что возгорание произошло в вытяжном шкафу заведения с последующим распространением на электрокабели, а также угрозой распространения на перекрытия между 1 и 2 этажом.

В 21:33 возгорание было локализовано на площади 35 квадратных метров, а в 21:39 - ликвидировано.

Причину возникновения пожара установит следствие.

Фото: место происшествия (facebook.com/DSNSKyiv)

Напомним, сегодня в Киеве произошел пожар в городской больнице №1. Возгорание произошло на третьем этаже трехэтажного здания.

Кроме того, в Киеве произошел пожар в доме престарелых. Из здания эвакуировали 80 человек, жертв и пострадавших нет.

Добавим, что в конце января в Харькове в результате пожара в нелегальном доме престарелых погибли 15 человек. Впоследствии в стране начались масштабные проверки домов престарелых.

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