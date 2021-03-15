В центре Киева горел ресторан "Алаверды"

Отмечается, что в 20:22 спасателям поступило сообщение, что в Киеве на улице Петра Сагайдачного, 10, произошел пожар в заведении.

На место происшествия спасатели установили, что возгорание произошло в вытяжном шкафу заведения с последующим распространением на электрокабели, а также угрозой распространения на перекрытия между 1 и 2 этажом.

В 21:33 возгорание было локализовано на площади 35 квадратных метров, а в 21:39 - ликвидировано.

Причину возникновения пожара установит следствие.

Фото: место происшествия (facebook.com/DSNSKyiv)