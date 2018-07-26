У центрі Києва 27-28 липня на деяких вулицях повністю обмежать рух транспорту

27 липня рух буде обмежено з 11:00 до 16:30, 28 липня - з 12:00 до 13:30

У центрі Києва 27 і 28 липня рух усіх видів транспорту на деяких вулицях буде повністю обмежено. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України Facebook.

У Києві 27 липня з 11:00 до 16:30 перекриють вулицю Трьохсвятительську (від Михайлівської площі до Європейської площі), Хрещатик (від вулиці Михайлівської до Європейської площі), Володимирський узвіз (від Поштової площі до Європейської площі), Паркову дорогу (від алеї Героїв Крут до вулиці Михайла Грушевського), вулицю Михайла Грушевського (від вулиці Шовковичної до Європейської площі).

Також 28 липня в столиці з 12:00 до 13:30 обмежать рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка (від будинку № 20 до будинку № 14), вулиці Володимирській (від будинку № 56 до вулиці Софійській), Володимирському проїзді (від прощі Софійської до площі Михайлівської).

Фото (facebook.com/UA.National.Police)

Нагадаємо, рух буде обмежено в зв'язку з проведенням масових заходів з нагоди 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України в Києві.