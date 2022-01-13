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В центре Харькова горит университет имени Каразина, проводится эвакуация

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 13 января в Харькове вспыхнул пожар в университете имени Каразина. Предварительно, возгорание возникло на втором этаже главного корпуса учебного заведения, проводится эвакуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Kharkiv Today.

"13 января около 12:40 в главном корпусе Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (площадь Свободы, 4) произошел пожар. Всех студентов и преподавателей эвакуировали. На тушение пожара направили шесть автомобилей ГСЧС", - говорится в сообщении.

Как сообщают местные СМИ, очаг возгорания образовался на втором этаже главного корпуса университета, предварительно в лаборатории.

По информации очевидцев, сильное задымление наблюдается внутри университета. Так, по крайней мере пять этажей окутаны густым дымом.

На месте работают пожарные и спасатели.

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ХарьковПожар