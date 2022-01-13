В центре Харькова горит университет имени Каразина, проводится эвакуация

"13 января около 12:40 в главном корпусе Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (площадь Свободы, 4) произошел пожар. Всех студентов и преподавателей эвакуировали. На тушение пожара направили шесть автомобилей ГСЧС", - говорится в сообщении.

Как сообщают местные СМИ, очаг возгорания образовался на втором этаже главного корпуса университета, предварительно в лаборатории.

По информации очевидцев, сильное задымление наблюдается внутри университета. Так, по крайней мере пять этажей окутаны густым дымом.

На месте работают пожарные и спасатели.