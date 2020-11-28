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В центре Днепра произошла стрельба, пострадали четыре человека

Суббота 28 ноября 2020 13:45
В центре Днепра произошла стрельба, пострадали четыре человека
Фото: кафе в Днепре (mvs.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В результате конфликта в больницу доставлены четверо пострадавших

Четыре человека пострадали в результате конфликта между группой мужчин и охраной кафе в центре Днепра. Стрельба произошла 28 ноября около 5 утра.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как выяснили полицейские указанное заведение, несмотря на карантинные ограничения, работало ночью. Пятеро отдыхающих попали в кафе через служебную дверь. Уже под утро на улице между клиентами и охраной кафе возникла потасовка, в результате которой 37-летний охранник получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу. Еще три посетителя кафе получили ножевые ранения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, в кафе проводится обыск. С места преступления изъяты гильзы от травматического оружия. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к хулиганским действиям.

Напомним, во время второго тура выборов мэра 22 ноября в Днепре возле избирательного участка произошла стрельба. Злоумышленники прокололи колеса машины и начали убегать, доставая оружие.

Как сообщало РБК-Украина, в субботу, 28 ноября, в Украине действует так называемый карантин выходного дня.

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