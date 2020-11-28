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У центрі Дніпра відбулася стрілянина, постраждали чотири особи

Субота 28 листопада 2020 13:45
У центрі Дніпра відбулася стрілянина, постраждали чотири особи
Фото: кафе у Дніпрі (mvs.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Внаслідок конфлікту до лікарні доставлені четверо потерпілих

Чотири особи постраждали внаслідок конфлікту між групою чоловіків та охороною кафе у центрі Дніпра. Стрілянина виникла 28 листопада близько 5-ї ранку.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Як з’ясували поліцейські вказаний заклад, незважаючи на карантинні обмеження, працював вночі. П’ятеро відпочивальників потрапили до кафе через службові двері. Вже під ранок на вулиці між клієнтами та охороною кафе виникла сутичка, внаслідок якої 37-річний охоронець отримав вогнепальні поранення та був доставлений до лікарні. Ще три відвідувачі кафе отримали ножові поранення.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, у кафе проводиться обшук. З місця злочину вилучені гільзи від травматичної зброї. Поліція з’ясовує всі обставини події та осіб, причетних до хуліганських дій.

Нагадаємо, під час другого туру виборів мера 22 листопада у Дніпрі біля виборчої дільниці сталася стрілянина. Зловмисники прокололи колеса машини та почали тікати, дістаючи зброю.

Як повідомляло РБК-Україна, в суботу, 28 листопада, в Україні діє так званий карантин вихідного дня.

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