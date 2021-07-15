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В центре Бухареста аварийно сел вертолет ВВС США

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Бухарест, Четверг 15 июля 2021 14:33
В центре Бухареста аварийно сел вертолет ВВС США Фото: вертолет вооруженных сил США совершил аварийную посадку в центре Бухареста (Facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В центре Бухареста аварийно сел вертолет вооруженных сил США. Это произошло во время участия в репетиции ко Дню авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина, cсылаясь на портал Aeronews.

Сообщается, что вертолет сбил два световых столба и еле избежал автомобильной пробки. О травмах среди пилотов и участников дорожного движения не сообщается.

"Тот момент, когда вертолет армии США Black Hawk, принимающий участие в репетициях ко Дню авиации (20 июля), совершил экстренную посадку в центре Бухареста сегодня, 15 июля, после того, как пилоты сообщили о проблемах", - говорится в сообщении.

EMERGENCY LANDING / The moment when a US Army Black Hawk helicopter taking part in rehearsals for Aviation Day (July...

Posted by Aeronews on Thursday, July 15, 2021

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