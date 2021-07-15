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У центрі Бухареста аварійно сів вертоліт ВПС США

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Бухарест, Четвер 15 липня 2021 14:33
У центрі Бухареста аварійно сів вертоліт ВПС США Фото: вертоліт Збройних сил США здійснив аварійну посадку в центрі Бухареста (Facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

У центрі Бухареста аварійно сів вертоліт Збройних сил США. Це сталося під час участі в репетиції до Дня авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на портал Aeronews.

Повідомляється, що вертоліт збив два світлових стовпи і ледве уникнув автомобільної пробки. Про травми серед пілотів та учасників дорожнього руху не повідомляється.

"Той момент, коли вертоліт армії США Black Hawk, який бере участь у репетиціях до Дня авіації (20 липня), здійснив екстрену посадку в центрі Бухареста сьогодні, 15 липня, після того, як пілоти повідомили про проблеми", - йдеться в повідомленні.

EMERGENCY LANDING / The moment when a US Army Black Hawk helicopter taking part in rehearsals for Aviation Day (July...

Posted by Aeronews on Thursday, July 15, 2021

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