Центральные станции метро Киева до сих пор закрыты: наблюдается давка

Фото: станция Крещатик (РБК-Украина)

В Киеве больше четырех часов закрыты центральные станции метрополитена Крещатик и Майдан Независимости. В связи с этим на пересадочной станции - Дворец Спорта - образовалась толпа.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Отметим, что станции закрыли около 14:40 закрыли на вход и выход. После в метрополитене сообщили, что поступил анонимный звонок о минировании и проводится проверка.

Так як Майдан Незалежності закрито на вхід і вихід через мінування - дуже багато людей скупчилося на іншій пересадочній станції - Палац Спорту. Posted by Киев Оперативный on Tuesday, December 15, 2020

Поезда проезжать мимо станций, возле входов на станции метро никаких спецавтомобилей нет.

Друзі, а вам не здається, що з метро якась фігня? Зазвичай, станції перевіряють набагато швидше. До того ж, люди, які... Posted by Киев Оперативный on Tuesday, December 15, 2020

Напомним, сегодня на Майдане проходит акция протеста, в ходе которой перекрыли Крещатик. Также между участниками акции и правоохранителями были столкновения.

Кроме того, "скорая" забрала нескольких пострадавших в ходе протеста. Также правоохранители сообщили, что с их стороны пострадали 50 человек.

Добавим, что 15 декабря в Киеве на Шулявском мосту упали столбы линии электроопоры. В связи с этим ограничено движение до станции метро "Дорогожичи", а также изменено движение троллейбусов. Полиция открыла дело.