ru ua
Пт, 05 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Центральная власть сбросила с себя ответственность за тарифы, - экс-вице-премьер

Новина українською →
Киев, Пятница 05 ноября 2021 14:46
Центральная власть сбросила с себя ответственность за тарифы, - экс-вице-премьер Фото: Павел Розенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Центральная власть до сих пор не решила проблему тарифов на тепло. Некомпетентность центральной власти уже приводит к падению ее рейтингов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-вице-премьера, представителя "УДАРа Виталия Кличко" Павла Розенко в эфире одного из телеканалов.

"Как бы нас ни успокаивали - проблема тарифов в Украине не решена. Центральная власть сняла с себя ответственность. Потому основную ответственность взяли на себя мэры. Для городов и для домохозяйств, для людей в основном местные власти приняли решение не поднимать тарифы. Но нужно четко понимать, что ответственность за тарифную политику, за решение проблем граждан несет центральная власть", - заявил Павел Розенко.

По словам эксперта, люди понимают, что ответственность за тарифную политику несет центральная власть. Потому ее рейтинги уже падают.

"Социология показывает, что почти 60% украинцев говорят: ответственность за решение проблем граждан, за тарифную политику несет центральная власть. И люди видят, что мэры, региональные власти в этой ситуации выглядят более профессионально, чем правительство. Потому что мэры взяли на себя основной удар и решили вопрос тарифов для граждан. И сегодня, с наступлением холодов, рейтинг центральной власти падает", - отметил Розенко.

Он также предупреждает, что нерешенность тарифных проблем правительством может привести к подорожанию жизни для многих украинцев.

"Правительство не решает вопросы экономики, что может привести к стремительному росту цен на все в Украине. И мы не видим перспективы развития энергетики в стране. Если этот сезон мы кое-как еще можем пройти более-менее нормально, то вопрос следующего сезона стоит очень резко", - подчеркнул представитель "УДАРа Виталия Кличко".

Как сообщалось, ранее Розенко заявлял, что накопительная пенсионная система в Украине после введения может "обойти" некоторые категории граждан. Речь идет о людях, которые уже сейчас достигли пенсионного или предпенсионного возраста

Читайте РБК-Украина в Google News
УДАР
NEWS
Часть украинцев с понедельника могут остаться без работы: кого и за что будут отстранять
Часть украинцев с понедельника могут остаться без работы: кого и за что будут отстранять
DAILY
Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин