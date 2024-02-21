Центр викривачів корупції виявив у судді Конституційного суду Совгирі можливий конфлікт інтересів

Конституційна скарга, як окремий вид конституційного звернення в руках окремих працівників Конституційного суду (КСУ) може створити корупційні ризики та призвести до потенційних зловживань у системі правосуддя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог на Цензор.НЕТ голови "Центру викривачів корупції" Сергія Козлова, проаналізувавши діяльність судді КСУ Ольги Совгирі та її помічника В'ячеслава Плескача.

За його словами, з 2018 року останній надіслав до КСУ понад 20 конституційних скарг, які стосувалися в тому числі відповідності Основному закону положень Кодексу адміністративного судочинства та Цивільного процесуального кодексу, а також конституційності законів "Про доступ до публічної інформації" та "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Як виявилося, Плескач до 2022 року був помічником народного депутата Ольги Совгирі, а після того як вона зі скандалом була призначена суддею Конституційного суду він працевлаштувався на посаду консультанта в її патронатну службу, як судді КСУ.

На думку розслідувачів, це може свідчити про наявний конфлікт інтересів між Совгирею та Плескачем, а збільшення кількості скарг від останнього до 10 за останній рік, на думку розслідувачів, може говорити про можливі зловживання та прояви корупції.

"Тобто факти свідчать про прямий зв'язок між роботою Ольги Совгирі у КСУ і "конституційною активністю" її помічника. При цьому, конфлікт інтересів очевидний. І виникає багато запитань щодо того, в яких цілях з'являються все нові й нові скарги, про які не могла не знати суддя КСУ", - зазначено в публікації.

На користь цієї версії говорить і той факт, що конституційні скарги від пана Плескача розглядаються в прискореному режимі, протягом двох тижнів, тоді як середній строк інших скарг становить 30-60 днів та більше.

Згодом розслідувачі з’ясували, що конституційні скарги подавала і мати Плескача - Ганна Плескач. Зокрема, вона оскаржувала конституційність частини 1 ст. 90 Кримінального процесуального кодексу України. Ольга Совгиря тоді заявила про самовідвід, до речі саме через можливий конфлікт інтересів із паном Плескачем, втім Конституційний Суд його не побачив та у самовідводі відмовив.

На думку розслідувачів, це могло бути здійснено з метою "легітимізації" участі Ольги Совгирі при розгляді інших скарг, частина яких стосувалася адвокатської діяльності.

"Не можна лишати поза увагою і питання щодо того, якою є мета такої "активності"? Чому Ольга Совгиря використовує пов'язаних осіб для того, щоб оцінювати конституційність норм законодавства? А КСУ - дозволяє їй "безконфліктно" розглядати конституційні скарги свого помічника? А головне питання в цій ситуації - чи дійсно суддя стоїть на сторожі Конституції, чи діє в чиїхось інтересах і створює передумови для перегляду незручних" для когось положень законодавства?" - додав він, зазначаючи, що ці факти мають стати предметом розслідувань з боку антикорупційних органів - НАБУ, САП, НАЗК та Вищого антикорупційного суду.