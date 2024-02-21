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Центр обличителей коррупции обнаружил у судьи Конституционного суда Совгири возможный конфликт интересов

Среда 21 февраля 2024 11:52
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Центр обличителей коррупции обнаружил у судьи Конституционного суда Совгири возможный конфликт интересов Фото: Центр обличителей коррупции обнаружил у судьи Конституционного суда Совгири возможный конфликт интересов (fscebook com)
Автор: Сергей Новиков

Конституционная жалоба как отдельный вид конституционного обращения в руках отдельных работников Конституционного суда может создать коррупционные риски и привести к потенциальным злоупотреблениям в системе правосудия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог на Цензор.НЕТ главы "Центра обличителей коррупции" Сергея Козлова, проанализировав деятельность судьи КСУ Ольги Совгири и ее помощника Вячеслава Плескача.

По его словам, с 2018 года последний направил в КСУ более 20 конституционных жалоб, которые касались, в том числе, соответствия Основному закону положений Кодекса административного судопроизводства и Гражданского процессуального кодекса, а также конституционности законов "О доступе к публичной информации" и "Об адвокатуре и адвокатской" деятельность".

Как оказалось, Плескач до 2022 года был помощником народного депутата Ольги Совгири, а после того, как она со скандалом была назначена судьей Конституционного суда, он трудоустроился на должность консультанта в ее патронатную службу, как судьи КСУ.

По мнению расследователей, это может свидетельствовать о существующем конфликте интересов между Совгирей и Плескачем, а увеличение количества жалоб от последнего до 10 за последний год, по мнению расследователей, может говорить о возможных злоупотреблениях и проявлениях коррупции.

"То есть факты свидетельствуют о прямой связи между работой Ольги Совгири в КСУ и "конституционной активностью" ее помощника. При этом конфликт интересов очевиден. И возникает много вопросов относительно того, в каких целях появляются все новые и новые жалобы, о которые не могла не знать судья КСУ", - отмечено в публикации.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что конституционные жалобы г-на Плескача рассматриваются в ускоренном режиме в течение двух недель, в то время как средний срок других жалоб составляет 30-60 дней и более.

Впоследствии расследователи выяснили, что конституционные жалобы подавала и мать Плескача - Анна Плескач. В частности, она оспаривала конституционность части 1 ст. 90 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ольга Совгиря тогда заявила о самоотводе, кстати именно из-за возможного конфликта интересов с господином Плескачем, впрочем, Конституционный Суд его не увидел и в самоотводе отказал.

По мнению расследователей, это могло быть осуществлено с целью легитимизации участия Ольги Совгири при рассмотрении других жалоб, часть которых касалась адвокатской деятельности.

"Нельзя оставлять без внимания и вопрос относительно того, какова цель такой "активности"? Почему Ольга Совгиря использует связанных лиц для того, чтобы оценивать конституционность норм законодательства? А КСУ - позволяет ей "бесконфликтно" рассматривать конституционные жалобы своего помощника? А главный вопрос в этой ситуации - действительно ли судья стоит на страже Конституции, действует ли в чьих-то интересах и создает предпосылки для пересмотра "неудобных" для кого-либо положений законодательства?" - добавил он, отмечая, что эти факты должны стать предметом расследований со стороны антикоррупционных органов - НАБУ, САП, НАПК и Высшего антикоррупционного суда.

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Конституционный суд Украины Коррупция
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