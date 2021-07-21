UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Центр управления полетами для украинского спутника "Сич-2-30" откроют в августе

Автор: Мария Кучерявец

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский анонсировал создание Центра управления полетами для украинского спутника "Сич-2-30". Он может появиться в Украине уже в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

"Идет подготовка наземного сегмента Национального центра управления и испытаний космических средств к запуску "Сич-2-30",- говорится в сообщении.

Так, речь идет о создании Центра управления полетами для украинского спутника "Сич-2-30" (ориентировочный срок завершения работ - август 2021 года).

Сейчас идет доработка программного обеспечения подсистемы информационного сопровождения, а также подготовка персонала.

Министр также рассказал, что осуществляется работа с Минобороны Украины по доставке спутника и наземного технологического оборудования к месту пуска ракеты-носителя в США.

"Делается все, чтобы вывод космического аппарата "Сич-2-30" в год 30-летия Независимости Украины было выполнено",- добавил Уруский.

Напомним, как посчитали в Государственном космическом агентстве, запуск спутника "Сич-2-30" обойдется украинскому бюджету в 2 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
спутникСич