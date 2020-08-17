Центр “Мамин дом” — уникальное решение для родителей и детей

20 лет заботы. Внимательные детские врачи, опытные педагоги, эксперты детских товаров. Мамин дом – первый многопрофильный центр для здоровья, развития и покупок для мам и детей. Мы объединили в себе все, что нужно для счастливого материнства:

детская поликлиника;

магазин для мам и детей;

центр раннего развития.

Все это в центре для будущих мам и детей Мамин Дом.

Поликлиника «Мамин дом»

Записаться к педиатру и получить рекомендации узких специалистов. Сделать массаж грудничку. Пройти медицинское обследование, УЗИ, сдать анализы в современной лаборатории. Все это можно сделать в поликлинике «Мамин дом». Быстро и надежно.

И главное, без назначений «на всякий случай». Наши врачи придерживаются принципов доказательной медицины и европейских стандартов лечения. 80% всех вопросов, связанных со здоровьем малыша решает педиатр. Внимательность и регулярные профилактические осмотры позволяют заметить нарушения и предотвратить развитие болезни.

Для удобства родителей в поликлинике разработаны программы годового педиатрического наблюдения за здоровьем малыша:

«Новорожденный» и «Новорожденный+» — с первых дней и до года;

«Твой личный педиатр».

Программы позволяют составить индивидуальный план посещений, включают консультации узких врачей и вызов педиатра на дом. Кстати, услуга вызов врача на дом доступна не только в рамках программы. Ведь не всегда есть возможность приехать в поликлинику.

С программой «Семейная» вы сможете держать под контролем здоровье всех членов семьи. Родители и ребенок могут в случае необходимости использовать весь комплекс услуг поликлиники:

диагностика;

амбулаторное лечение;

консультации врачей;

вакцинация для детей и взрослых.

Магазин «Мамин дом»

Детский магазин, в котором можно найти все от бутылочек — до мебели в детскую комнату и прогулочных колясок. Мы разделяем ответственность за безопасность мамы и малыша. При подборе товаров учитываем рекомендации педиатров и педагогов Маминого дома.

Не можете определиться с моделью автокресла или выбираете белье для кормления? Квалифицированные продавцы помогут сделать правильный выбор. Тем более, что все товары представлены в залах: одежда, игрушки, коляски, мебель.

Покупки можно сделать в одном из магазинов, которые работают в городах Харьков и Киев. А можно прямо из дома – в интернет-магазине. Ассортимент в магазинах и на сайте одинаковый. Делайте покупки так, как вам удобно!

Центр развития «Мамин дом»

Курс подготовки к родам и йога для беременных помогут подготовиться к появлению ребенка физически и эмоционально. Почувствовать поддержку в важный для каждой женщины момент. Занятия проводят практикующие перинатальные психологи, которые знают все о родах и материнстве.

Детские развивающие занятия

Развивающий центр для детей работает с малышами от года до шести. Вместе с педагогами ребята знакомятся с окружающим миром, учатся говорить, занимаются творчеством. Каждое занятие дополняют подвижные игры и физическая активность.

Подготовка к школе

Для малышей постарше открыта детская школа раннего развития. Занятия построены как в настоящей школе. Так малыш легче адаптируется, когда станет первоклассником.

Качество товаров и услуг центра «Мамин дом» подтверждают теплые отзывы мам, которые вот уже два десятилетия делят с нами приятные хлопоты материнства.

Придя к нам, вы получите европейские стандарты обслуживания и качества по доступным ценам.