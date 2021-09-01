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Центр Копенгагена запретят посещать людям с уголовным прошлым

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Копенгаген, Среда 01 сентября 2021 14:52
Центр Копенгагена запретят посещать людям с уголовным прошлым Фото: центр Копенгагена закроют для бывших заключенных (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Полиция Копенгагена (Дания) объявила о создании четырех зон "ночной жизни", которые позволят применять определенные ограничения. В частности, запрет на посещение этих зон для людей с уголовным прошлым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Сообщается, что четыре района вблизи центральной части Копенгагена будут считаться "зонами ночной жизни". Ранее судимые за определенные виды преступлений могут быть лишены доступа в эти зоны на срок до двух лет. Решение вступит в силу 14 сентября.

Все эти зоны находятся недалеко от центральной части города - в районах Вестербро и Внутренний город. За нарушение запрета грозит штраф в размере 10 000 крон (более 1 500 долларов) и до 30 суток тюремного заключения за повторное нарушение.

Зональные запреты могут применяться к лицам, которые привлекались к ответственности за определенные преступления против личности или преступления с оружием.

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Копенгаген Дания
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