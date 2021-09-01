ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Центр Копенгагена заборонять відвідувати людям з кримінальним минулим

Новость на русском →
Копенгаген, Середа 01 вересня 2021 14:52
Центр Копенгагена заборонять відвідувати людям з кримінальним минулим Фото: центр Копенгагена закриють для колишніх ув'язнених (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Поліція Копенгагена (Данія) оголосила про створення чотирьох зон "нічного життя", які дозволять застосовувати певні обмеження. Зокрема, заборону на відвідування цих зон для людей з кримінальним минулим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

Повідомляється, що чотири райони поблизу центральної частини Копенгагена будуть вважатися "зонами нічного життя". Раніше судимі за певні види злочинів можуть бути позбавлені доступу в ці зони на строк до двох років. Рішення вступить в силу 14 вересня.

Всі ці зони знаходяться недалеко від центральної частини міста - в районах Вестербро і Внутрішнє місто. За порушення заборони загрожує штраф у розмірі 10 000 крон (більше 1 500 доларів) і до 30 діб тюремного ув'язнення за повторне порушення.

Зональні заборони можуть застосовуватися до осіб, які притягувалися до відповідальності за певні злочини проти особи або злочини зі зброєю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Копенгаген Дания
NEWS
Що буде курсом долара і євро на початку осені: прогноз аналітика на вересень
Що буде курсом долара і євро на початку осені: прогноз аналітика на вересень
DAILY
"Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США